Da qualche minuto, il Sassuolo ha provato a prendere campo con un buon possesso palla che elude il pressing del Napoli. Gattuso le prova tutte ed inserisce Zielinski al posto di un discreto Politano.

Anche Roberto De Zerbi ha optato per un paio di cambi, facendo entrare Obiang e Kyriakopoulos al posto di Boga e Muldur. Gli azzurri sembrano non essere lucidi in questo tratto di gara e fanno fatica a tirare in porta e a creare diversi occasioni, se non su calcio d’angolo, come in occasione del colpo di testa di Di Lorenzo.