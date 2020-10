TuttoSport – Milik, tre club sulle sue orme per il mercato invernale

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione di mercato in casa Napoli con Milik fuori dal progetto che cerca una nuova sistemazione: “Al centravanti polacco sta pesando molto doversi allenare con il gruppo solo parzialmente, per poi essere escluso quando c’è da eseguire la fase tattica. Ecco perché potrebbe esserci l’accelerazione per una sua cessione a gennaio. Ne hanno parlato ieri a Castelvolturno il presidente De Laurentiis, il D.S. Giuntoli e David Pantak, l’agente ce ieri ha raggiunto il suo assistito al Training center.La chiacchierata è stata utile per allentare la tensione nei rapporti ormai ai ferri corti da quando l’entourage del polacco aveva chiesto di lasciare il Napoli a parametro zero, e per l’apertura ad una cessione al mercato di gennaio. A parte la Premier League (il West Ham è sempre interessato), in Serie A continuano a manifestare interesse la Fiorentina, ma soprattutto la Roma: Majoral sta deludendo le attese”.