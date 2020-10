PRIMA PAGINA – CdS: “Inter e Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza”

La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’inizio della nuova giornata di serie A che si aprirà questo pomeriggio alle ore 15:00 con Crotone-Atalanta e che vedrà poi l’Inter di Conte alle 18:00 contro il Parma a San Siro. Sta sera invece riflettori al “Dall’Ara” per Bologna-Cagliari. Ampio spazio anche per la Lazio ormai focolaio e per Ronaldo che è risultato negativo al tampone e potrà giocare contro lo Spezia. Altra notizia in copertina è la convocazione molto strana del Perù, infatti la nazionale sud americana ha convocato anche Lapadula.