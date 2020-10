Dopo l’aumento dei contagi da Covid-19registrati nella giornata odierna, l’Italia è in allerta. Il rapporto fra i nuovi positivi e i tamponi è del 14,7%, e corrisponde al valore più alto di questa seconda ondata. Alle 18 è stata convocata una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, per discutere delle possibili misure da adottare in questa situazione.