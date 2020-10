Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, non gode sicuramente di fortuna: anche ieri Insigne era il migliore in campo della squadra, almeno fino a quando non è dovuto uscire per infortuni al 22′ del primo tempo.

Fortunatamente, come ha detto Gattuso, Insigne si è fermato in tempo e gli esami effettuati questa mattina non rivelano molte certezze sul suo infortunio. Secondo Sky, Insigne oggi si sottoporrà a nuovi esami di accertamento per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.