Sky – Napoli, rinnovo Gattuso ad un passo: mancano gli ultimi dettagli, spunta la deadline per l’annuncio

Luca Marchetti, giornalista di SkySport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Gattuso ha dato un identità di gioco a questo Napoli, io penso che cambiare per essere pragmatici sia sinonimo di intelligenza ed è quello che ha fatto lui quando è arrivato in azzurro, perciò i tifosi del Napoli lo amano. Anche Adl ne apprezza questo suo lato. Rinnovo? Ormai mancano gli ultimi dettagli per definire il tutto, ne stanno parlando da tempo e c’è feeling tra ADL e Gattuso. Dovrebbe essere un biennale, io credo che nel breve ovvero nel prossimo mese sia messo tutto nero su bianco”.