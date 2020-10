Uefa, che bordata ad ADL: “Superlega uccide il calcio, è un’idea di qualche italiano che non vince…”

Durissima risposta di Alexander Ceferin, presidente della Uefa che, tra i vari temi sul piatto, affronta seriamente quello di una plausibile ‘Superlega‘ europea a lungo proposta ed immaginata soprattutto dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

E proprio al patron partenopeo sembrano indirizzate le bordate che il numero uno europeo ha pronunciato poco fa:

“Superlega europea? Un’idea che viene dall’Italia, ma che ucciderebbe il calcio internazionale. E’ un’ipotesi proposta da qualche club italiano che crede di poter lottare per stare ai vertici ma che in realtà non vince nulla da parecchio tempo. Non è una strada percorribile”.

“Playoff scudetto? E’ competenza di una singola lega nazionale, questa scelta, ma non credo sia attuabile come modello soprattutto perchè viola la meritocrazia: una squadra lotta un anno intero e poi perde una qualificazione o un titolo per una sola gara ad eliminazione?”.

“Il protocollo è difficile da attuare, lo so bene, ma è l’unico mezzo per cercare di ristabilire un pizzico di normalità e concludere le stagioni, che è il nostro obiettivo primario.

Siamo sicuri che andremo agli Europei, adesso siamo più preparati”.