Torna quest’oggi MondoNapoli Live con un nuovo appuntamento. Ma non uno qualsiasi, MondoNapoli Live tornerà con i consueti pre partita del Napoli. La diretta della puntata si svolgerà questa sera alle 20:30 su YouTube e su Facebook.

Gli azzurri, al secondo appuntamento in Europa League, sono chiamati a fare risultato questa sera, contro la Real Sociedad, dopo l’esordio amaro al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. Gattuso schiererà i titolarissimi? Poco turnover anche per questo match? Quali sono i maggiori pericoli per gli azzurri in questa trasferta insidiosa? Questo e tanto altro a MondoNapoli Live! Inoltre, non mancheranno i consueti pronostici dei nostri esperti sul match.

MondoNapoli Live vi aspetta per commentare insieme Real Sociedad-Napoli, non mancate! Appuntamento ore 20:30.