Il noto giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha riportato le probabili formazioni di Real Sociedad-Napoli. Domani potrebbe rivedersi Demme in mediana assieme a Bakayoko, con un possibile spostamento a sorpresa di Fabian Ruiz sulla trequarti, con Politano e Insigne ai lati, ma soprattutto dietro a Dries Mertens, che giocherebbe da prima punta. Ne aveva parlato in conferenza stampa (clicca qui per saperne di più), e alla fine lo spagnolo potrebbe davvero giocare alle spalle del centravanti.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Norman, Monreal; Merino, Zubimendi, David Silva; Portu, Isak, Oyazarbal.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Fabian, Insigne; Mertens.