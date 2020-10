Maradona: “Il Marsiglia mi voleva nel 1989, vi spiego cosa fece Ferlaino”

Diego Armando Maradona venerdì compirà sessant’anni. Per l’occasione, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football. Queste le sue parole sull’esperienza napoletana:

“Sono contento di quello che ho fatto, penso di aver dato gioia e piacere alla gente che mi guardava allo stadio o in tv. Sono partito da lontano e sono fiero di me stesso. Nel 1989 il Marsiglia voleva raddoppiarmi l’ingaggio. Ferlaino mi disse che mi avrebbe lasciato partire se avessimo vinto la Coppa Uefa. Incontrai il club francese a Milano per discutere sul contratto, quando poi tornai a Napoli ringraziai il presidente azzurro per gli anni vissuti in maglia partenopea e gli dissi che me ne sarei andato. Fece marcia indietro ed iniziò a fare l’idiota come se non capisse cosa i stessi dicendo”.