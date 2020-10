Allo stadio Municipal di Anoeta di San Sebastian in Spagna il Napoli affronta la Real Sociedad nella seconda giornata del Gruppo F. A presentare il match, in conferenza stampa, Gennaro Gattuso e il centrocampista azzurro, Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz

Come ti trovi con Bakayoko? Ti senti più libero?

“Con lui mi trovo bene, ho più libertà nel gioco, ma anche con altri gioco bene, perchè abbiamo giocatori forti. Lui è più difensivo, quindi ho più libertà”.

Non solo a centrocampo, potrebbe uscire dalla linea di centrocampo al posto di Mertens?

“E’ uguale, devi chiedere al mister. Mi trovo meglio a centrocampo, ma se il mister vuole, posso giocare anche li”.

Il tecnico avversario ha detto che le due squadre sono simili, tu cosa ne pensi?

“Loro giocano bene e anche a noi piace giocare bene. Sarà un match difficile, con due squadre simili, ma speriamo di vincerla noi”.

Gennaro Gattuso

Che importanza ha il match di domani e se hai pensato di far riposare qualcuno?

“E’ importante, anche perchè la volta scorsa abbiamo preso una mazzata. Sarà difficile, perchè ha ragione il tecnico avversario a dire che siamo simili, per questo ci vuole un grande Napoli. Sui cambi dipende dalla condizione fisica dei giocatori. Bisogna far scendere in campo chi sta al 100%. Ci saranno dei cambi”.

Su David Silva: “Non è solo lui, è una squadra che ha grande senso di appartenenza. Siamo stati fortunati a non avere i tifosi, perchè qui è una bolgia. Quando scendono in campo i calciatori si sentono, perchè sanno battagliare. Per questo voglio un grande Napoli domani”.

Quanto pesa la sconfitta della prima giornata?

“Quando abbiamo analizzato la partita, c’era poco da dire, perchè abbiamo giocato sotto ritmo. L’AZ ha giocato una partita molto difensiva, ma glielo abbiamo concesso anche noi. Giocare in Europa è difficile e sappiamo che ci siamo complicati la vita e sappiamo che dobbiamo fare di più, perchè se vogliamo giocare questo tipo di calcio dobbiamo palleggiare veloce. Poi siamo noi che dobbiamo mettere in condizioni giuste i calciatori”.

Quale sceglierebbe di vincere, quella di domani o domenica?

“Entrambe, perchè abbiamo il dovere di dare il massimo in tutte le partite. Abbiamo una buona rosa e dobbiamo fare bene in ogni partita. Nessuno si aspettava la sconfitta, ma dobbiamo trovare le giuste motivazioni per fare bene. Per quanto riguarda il Sassuolo, sappiamo che è una squadra che può metterci in difficoltà, ma pensiamo prima a domani e poi alla prossima”.

Che cosa le preoccupa di più dell’avversario e come pensa di affrontarla?

“Tengono bene il campo, abbinano qualità e quantità i giocatori, non per nulla sono primi in classifica. Penso di affrontarla nel miglior modo possibile, dobbiamo andare con convinzione nella loro area ed essere capaci di soffrire quando c’è da farlo”.

C’è pressione per questa partita? Cosa pensa della Real Sociedad?

“La pressione da parte nostra c’è. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che ci può mettere in difficoltà e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita. La Real Sociedad è una grande realtà, fatta di persone che hanno un forte senso di appartenenza e si vede quando scendono in campo. Poi ovviamente hanno giocatori che sono forti”.

Sull’allenatore della Real Sociedad: “Quando vieni dal settore giovanile e vai in prima squadra non è mai facile e lui è riuscito a fare un ottimo lavoro. E’ uno che conosce l’ambiente e si fa rispettare, è un allenatore molto preparato. La Real Sociedad fa, in fase di non possesso, un qualcosa di atipico rispetto alle altre spagnole. Quindi complimenti a lui per il lavoro che sta facendo”.