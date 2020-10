Gattuso a Sky: “Voglio restare a Napoli, ADL mi ha fatto un regalo”

Durante l’intervista ai microfoni di Sky Sport, in vista dell’impegno europeo contro la Real Sociedad, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato anche del suo rinnovo:

Le ha fatto piacere la visita di De Laurentiis in settimana?

“Tantissimo, penso che il presidente debba venire spesso perché paga gli stipendi e ha grande responsabilità nei nostri confronti. Le cose non stanno andando bene nel mondo del calcio, ma lui non ci fa mancare nulla. Ieri si è presentato con un bellissimo orologio, che non ho messo per scaramanzia. Dobbiamo apprezzare tutto. Le società stanno perdendo qualcosa e bisogna apprezzare questo tipo di sforzi”.

Farà anche lo sforzo di non inserire clausole nel suo rinnovo di contratto, qualora dovesse arrivare?

“La cosa bella è che anche se sono qui da quasi un anno si è creato subito un bel rapporto con tutte le persone. L’unica cosa che non voglio fare è litigare col presidente e con chi mi ha fatto vivere bene il quotidiano. Sto bene a Napoli e voglio rimanere qui, penso che la soluzione si troverà senza nessun problema. Lo sanno il presidente, Giuntoli e Chiavelli: è una cosa che non mi piace, ma la voglia di rimanere in questa società è tanta e troveremo un accordo”.