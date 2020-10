CdS: “Insigne-Napoli, pronto un contratto a vita per il capitano azzurro”

“Da un legame eterno, di sangue, a un altro che ora dovrà essere affrontato insieme con il Napoli: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La sua pelle è azzurra, per carità, e l’impressione è che alla fine l’ unico alfiere napoletano del club, di nascita e di fede, troverà la dimensione giusta insieme con De Laurentiis. Il presidente che una volta profetizzò per lui la fascia di capitano e il percorso che fu di Totti nella Roma: la prima previsione s’ è avverata, non resta che rendere possibile la seconda”.

Così il Corriere dello Sport ha analizzato questa mattina la posizione di Lorenzo Insigne in azzurro. L’attuale contratto scadrà tra due anni, quando il capitano avrà 31 anni e il prossimo rinnovo potrebbe legarlo per sempre al suo club.