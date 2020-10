Come riportato da Il Corriere dello Sport, Tiemouè Bakayoko non dovrebbe essere a rischio per la gara di giovedì in Europa League contro la Real Sociedad. Per il centrocampista francese, infatti, non dovrebbe essere stato niente di grave quello che è accaduto contro il Benevento, ma un semplice taglio, anche se doloroso e profondo. Sarà a disposizione di Gattuso già dalla prossima partita.