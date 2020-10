Passi in avanti perla per la permanenza di Rino Gattuso in azzurro. Come riportato dall’edizione quotidiana di Repubblica, l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo fino al 2023: non ci sarà, però, una clausola rescissoria all’interno del nuovo contratto.

Rino ha rifiutato l’ipotesi propostagli da ADL, in quanto vuole sentirsi libero e senza alcun vincolo. Non andrà a finire come con Maurizio Sarri, insomma. Queste le ultime, si attendono novità ma la fumata bianca per il rinnovo è molto vicina.