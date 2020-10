Coronavirus, il bollettino di oggi 26 ottobre: diminuiscono i nuovi contagi

Come di consueto, è arrivato il bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’andamento del Coronavirus in Italia.

Nuovi contagi: +17.012, +3,23%

+17.012, +3,23% Decessi: 37.479, + 141

37.479, + 141 Guariti: 268.626, +2.423

268.626, +2.423 Soggetti attualmente positivi: 236.684

236.684 Incremento dei soggetti attualmente positivi: 14.443

14.443 Tamponi: 124.686

124.686 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 13,6%

I dati regione per regione:

Lombardia 157.933 (+3.570, +%; ieri +5.762)

Emilia-Romagna 47.877 (+1.146, +%; ieri +1.192)

Piemonte 57.160 (+1.625, +%; ieri +1.287)

Veneto 45.466(+1.129, +%; ieri +1.468)

Marche 11.678 (+238, +%; ieri +521)

Liguria 23.470 (+419, +%; ieri +657)

Campania 40.594 (+1.981, +%; ieri +2.590)

Toscana 33.461 (+2.171, +11,9%; ieri +1.863)

Sicilia 17.465 (+568, +%; ieri +595)

Lazio 35.936 (+1.698, +%; ieri +1.541)

Friuli-Venezia Giulia 8.495 (+334, +%; ieri +334)

Abruzzo 8.414 (+348, +%; ieri +368)

Puglia 14.970 (+424, +%; ieri +515)

Umbria 7.558 (+263, +%; ieri +463)

Bolzano 6.755 (+321, +%; ieri +339)

Calabria 3.970 (+180, +%; ieri +179)

Sardegna 7.990 (+231, +%; ieri +195)

Valle d’Aosta 2.669(+144, +%; ieri +97)

Trento 7.792 (+113, +%; ieri +104)

Molise 1.319 (+101, +%; ieri +26)

Basilicata 1.704 (+8, +%; ieri +77)