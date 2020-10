Nuovo Dpcm del Governo – E’ braccio di ferro con i Governatori regionali

E’ braccio di ferro fra Governo e Governatori Regionali. La bozza del nuovo Dpcm che verrà emanato con ogni probabilità da domani dal Premier Conte, non convince proprio tutti e continua il forcing delle Regioni che si oppongono alla bozza, con continui colloqui fino a tarda notte. Infatti la bozza prevede una chiusura di Bar e ristoranti alle 18, serrata anticipata anche per palestre, piscine e cinema. Un accorgimento quindi a quella che era la prima bozza che prevedeva una chiusura dei locali sopracitati alle 23. D’accordo quindi non sono le Regioni, che chiedono una chiusura dei ristoranti alle 23, e dei bar alle 20 con serrata omonima anche per palestre, piscine e teatri. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere emanato fino al 24 novembre, ma questa diatriba potrebbe far ritardare la pubblicazione e la messa in atto del decreto e quindi si potrebbero allungare i tempi.