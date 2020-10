Torna quest’oggi MondoNapoli Live con un nuovo appuntamento. Ma non uno qualsiasi, MondoNapoli Live tornerà con i consueti pre partita del Napoli. La diretta della puntata si svolgerà oggi alle 12:00 su YouTube e su Facebook.

Oggi è derby campano, Benevento-Napoli. I nostri esperti vi terranno compagnia prima dell’inizio del match in programma alle ore 15.

Gli azzurri dovranno spazzare via l’esordio amaro in Europa League, e per questo Gennaro Gattuso schiererà in campo la miglior formazione possibile. Chi scenderà sul rettangolo di gioco? A MondoNapoli Live si commenteranno le scelte di formazione di Gattuso, chi può colpire il Benevento tra gli azzurri, ma anche i pericoli delle Streghe per il Napoli.

In campo anche altri due derby: quello dei fratelli Insigne e quello dei fratelli acquisti, Gattuso e Inzaghi, in panchina. I nostri esperti analizzeranno le loro sensazioni. Tra le fila del Benevento, però, c’è un ex tanto amato dai tifosi del Napoli: Christian Maggio. Come sarà guardarlo con un’altra maglia in Serie A? Riuscirà a dare il suo degno saluto ai tifosi partenopei prima o poi? Questo e tanto altro a MondoNapoli Live.

VIETATO MANCARE!

Quello del pre partita, però, non sarà l’unico appuntamento di questa giornata. Infatti, MondoNapoli Live tornerà, questa sera, ore 21, per il post partita di Benevento-Napoli.

MondoNapoli Live vi aspetta!

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52