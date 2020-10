A ‘Che tempo che fa‘ in onda su Rai 3 è intervenuto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ospite di Fabio Fazio tanti gli argomenti da trattare. Qui il Live della diretta:

“Quella di venerdì è stata una prova di auto disciplina da parte dei Napoletani, instaurato nei mesi scorsi. Ci sono dei malumori, ma noi abbiamo fatto fronte subito ad un disagio sociale, e venerdì tutto ciò non c’entrava. Venerdì c’erano diversi gruppi organizzati che hanno provocato questa manifestazione, e noi lo sapevamo da una settimana.”

” I gruppi della criminalità organizzata c’entrano e non poco e abbiamo effettuato anche degli arresti. Abbiamo varato un piano socio-economico di 1 miliardo e 17 milioni di euro. Un piano vastissimo il più vasto d’Italia. E chiedo a tutte le regioni di adeguarsi al nostro modello per garantire serenità ai cittadini in difficoltà.”

“Non credo basterà un intervento immediato, abbiamo numeri spaventosi, peggiori rispetto a marzo. E’ vero ci sono degli asintomatici, ma ora che ci sarà l’influenza e il dato sarà ancor più ingigantito. Stiamo facendo di tutto per permettere che attività come cinema, teatri, bar e ristoranti sono in difficoltà.”

“Sulla scuola ahimè si continua a balbettare, con la scuola il contatto è aumenta con fasce di età da 5 a 10 a 11 a 18 anni, questo è un vettore di contagio importantissimo.”

“Al di là di diverse campagne mediatiche diffamatorie, abbiamo raddoppiato le sale di terapie intensive e i posti letto, con personale in meno, nonostante una popolazione vastissima. Prego i giornalisti di parlare bene della Campania con dati alla mano.”