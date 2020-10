Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa anche dei famosi problemi e scontri avvenuti durante la notte a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine. A tal proposito, Gattuso ha spiegato il suo pensiero. Queste le sue parole:

“Condanno la violenza della protesta e i tafferugli, ma bisogna pensare alla gente: da proprietario di un negozio vi dico che c’è un’ emergenza economica assurda in Italia. Io credo che il Governo debba anche pensare a tante, troppe persone che rischiano di non arrivare a fine mese e di dare loro una mano concreta, non trascurarli”.