Elmas e Zielinski guariti, ma non ancora a disposizione di Gattuso

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, ieri Elif Elmas e Piotr Zielinski sono tornati ad essere negativi al Covid-19 dopo più di 20 giorni di positività. I due centrocampisti, però, non sono stati comunque convocati da Gennaro Gattuso per la trasferta di quest’oggi a Benevento, perchè non si sono allenati con il gruppo, ma da soli a casa, e quindi devono recuperare un pò di condizione fisica ed atletica e, inoltre, entrambi prima di tornare dovranno sottoporsi a delle visite mediche specificihe.