Benevento-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Napoli scende in campo, ore 15:00, al Vigorito contro i cugini del Benevento. Dopo la sconfitta all’esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar, gli azzurri non vogliono steccare anche in campionato, provando a sfruttare lo stop di una diretta concorrente: l’Atalanta, sconfitta in casa dalla Sampdoria. Di seguito le formazioni ufficiali di Benevento-Napoli:

BENEVENTO – Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso.