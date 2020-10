Gennaro Gattuso è vicinissimo al raggiungimento di un accordo per il rinnovo del proprio contratto con il Napoli. Come riporta Sportitalia, confermando le ultime indiscrezioni, il tecnico prolungherà fino al 2023, senza l’inserimento di clausole e di penali, come richiesto da lui stesso. Anche l’agente Jorge Mendes ha dato il suo assenso, la settimana prossima potrebbe arrivare l’ufficialità.