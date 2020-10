MONDO NAPOLI LIVE – Commenti su Napoli-AZ Alkmaar, riflessioni e pronostici per questo weekend! Questo e molto altro ieri in diretta..

Ieri vi abbiamo deliziato con un’altra grande diretta di Mondo Napoli Live, analizzando diversi aspetti e tematiche scaturite dalla sconfitta in Europa League contro l’AZ Alkmaar.

I nostri esperti hanno commentato il risultato e la partita degli azzurri, prima in generale e poi individualmente con le pagella della gara. L’opinione espressa è stato unanime, il Napoli non ha giocato al meglio delle sue possibilità e doveva fare decisamente meglio. La prossima gara esterna contro il Benevento dovrà dare segnali di risveglio.

Dopo la gara contro l’Atalanta ci si aspettava un’altra possibile goleada, ma il grande muro dell’AZ ha bloccato gli azzurri in tutti i sensi: contro difese piazzate, servirà riuscire a sbloccare la gara onde evitare altre partite del genere. Questo il punto di vista espresso dai colleghi ieri sera in diretta.

Con la speranza che il prossimo turno contro la Real Sociedad possa vedere il Napoli vincitore, servirà vincere subito il derby campano contro i cugini stregoni.

Come di consueto, poi, il dibattito finale ha visto come protagonista la tabella dei pronostici per questo weekend di gare.

