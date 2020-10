Alla vigilia di Benevento-Napoli, il tecnico azzurro Gattuso ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lorenzo Insigne tornerà in campo dal primo minuto dopo l’infortunio. Ma non sarà l’unico rientro, perchè Ringhio starebbe pensando di schierare un’11 titolare molto simile a quello che aveva rifilato il 4-1 all’Atalanta. L’unica novità dovrebbe essere Mario Rui a sinistra, che non ha ancora giocato una partita dall’inizio in questa stagione a causa di alcuni problemi al ginocchio sinistro che persistono sin dal ritiro di Castel di Sangro. Contro l’AZ erano rimasti in panchina, ma domani rivedremo anche Manolas e Bakayoko.