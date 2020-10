Tutti in piazza a Napoli, migliaia di cittadini e commercianti in strada in seguito alle restrizioni imposte da De Luca. Una manifestazione dovuta all’annuncio di un nuovo lockdown, ma soprattutto all’entrata in vigore dell’ordinanza che prevede il coprifuoco alle 23.

Una manifestazione iniziata pacificamente ma quando si è spostata sotto la Regione ha provocato una carica che ha scatenato una guerriglia per le strade. Aggredito anche brutalmente il collega di Sky Tg 24 a testimonianza del clima di tensione che si respira in città.