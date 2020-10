E’ in onda il primo appuntamento di oggi con MondoNapoli Live: siamo in diretta con YouTube e con Facebook pr il nostro speciale Fantacalcio, in cui vi daremo i consigli sulla formazione da schierare. Questi i link:

Facebook: https://www.facebook.com/MondoNapoliOfficialPage/videos/401964487482039/

YouTube: