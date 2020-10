L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport va giù pesante con il Napoli di Gennaro Gattuso, sconfitto all’esordio in Europa League, al San Paolo, dall‘Az Alkmaar:

“Al San Paolo clamoroso. Segnano ed esultano solo gli olandesi. Sabato era capitato a Lammers, dopo che il Napoli aveva sommerso di gol l’Atalanta, questa volta è toccato a Dani de Wit, 22enne centrocampista inventato falso nueve per le assenze da Covid del falcidiato Az Alkmaar. Gli olandese, dopo una vigilia travagliata, forse non pensavano nemmeno di poter uscire vittoriosi dal match contro gli azzurri.

Parte, quindi, in salita il cammino europeo del Napoli di Gattuso. La squadra partenopea è apparsa lenta, prevedibile, nemmeno lontana parente di quella spettacolare vista sabato. Il Napoli appariva fra le squadre italiane più in forma ed invece esce battuto dal suo esordio. L’effetto bolla è svanito come se questa fosse di sapone. Non può esserci stanchezza in questa fase”.