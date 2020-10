Continua la battaglia contro il coronavirus. In Campania la situazione non è delle migliori, i positivi aumentano di giorno in giorno e per questo motivo, il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza per limitare i contagi. Il post sul profilo Facebook ufficiale della regione:

“COVID-19, ORDINANZA n. 83 DEL 22 OTTOBRESTOP ATTIVITÀ DALLE 23 ALLE 5 DEL MATTINO

D’intesa con il Ministro della Salute, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 83 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.Scarica l’ordinanza: https://bit.ly/3ji3lqN“.