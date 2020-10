Adesso siamo in onda con la nostra puntata di MondoNapoli Live, incentrata sul prepartita di Napoli-Az Alkmaar, il debutto della squadra partenopea in Europa League. Questi i link per seguire la diretta:

Facebook: https://www.facebook.com/MondoNapoliOfficialPage/videos/995699030908825/

YouTube: