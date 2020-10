Gennaro Gattuso è stato sincero in conferenza stampa, senza nessun velo. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, le partite dovranno svolgersi per forza di cose.

Il tecnico ha dichiarato di aver paura ma” dobbiamo andare fino in fondo, non possiamo fermarci“. Il rischio di un secondo lockdown non potrà e dovrà fermare gli azzurri, ad ognuno tocca prendere delle decisioni e al Napoli tocca solamente scendere in campo. Il mister è stato deciso, come sempre.