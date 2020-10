Stasera alle 18:55 il Napoli scenderà in campo contro l’AZ Alkmaar. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato una probabile formazione.

In porta si rivede Meret e Maksimovic prenderà il posto di Manolas: a centrocampo non ci sarà Bakayoko, bensì Lobotka che agirà in tandem con Fabian Ruiz. Queste dovrebbero essere le sole tre novità rispetto all’Atalanta per Rino Gattuso, con lo stesso trio alle spalle di Osimhen formato da Lozano, Mertens e Politano.