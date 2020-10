La gara in programma alle 18:55 al San Paolo è confermata. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra olandese è già a Napoli e ha consegnato tutti i documenti del caso per disputare la gara: i tamponi sottoposti agli azzurri sono usciti tutti negativi, quindi c’è ottimismo.

L’ASL Napoli 1 potrebbe intervenire in un solo caso, ovvero solo se dovessero verificarsi nuovi sintomi tra i calciatori dell’Az Alkmaar. La gara, dunque, si giocherà.