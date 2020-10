Per ora si gioca, queste sono le ultime prima del match di stasera Napoli-Az Alkmaar. Come ha riportato l’edizione de Il Corriere dello Sport, è una scelta condivisa ma non ufficiale: si attenderanno gli esiti degli ultimi tamponi in casa AZ prima di chiarire definitivamente la decisione per la gara delle 18:55.

C’è preoccupazione per la curva del contagio ma sono tutti consapevoli del fatto che il sistema calcio non può fermarsi.