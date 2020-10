Tra i mille dubbi legati ad un possibile rinvio della partita, il Napoli continua a prepararsi per l’esordio in Europa League contro l’AZ. Il noto giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla probabile formazione azzurra a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Quest’oggi Gattuso ha testato la formazione che dovrebbe scendere in campo domani. Dovrebbero esserci tre cambi. Mi riferisco a Meret per la porta, Maksimovic in difesa e Lobotka che dovrebbe giocare affianco a Fabian Ruiz”.

Su Mertens “In attacco giocheranno gli stessi che hanno battuto l’Atalanta. Mertens sta bene e si sta allenando, Gattuso ha fatto capire di voler puntare all’Europa League. Pertanto, non ci sarà spazio per Petagna dal primo minuto”.