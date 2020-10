Il Napoli si prepara ad affrontare gli olandesi dell’AZ in Europa League (clicca qui per riascoltare le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa). Il noto esperto di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha parlato della probabile formazione azzurra sul proprio sito ufficiale. Tra i pali Meret prenderà il posto di Ospina, mentre in difesa potrebbe esserci l’esordio stagionale di Mario Rui. In attacco pronti a scendere in campo i quattro che hanno giocato contro l’Atalanta sabato. Queste le probabili scelte di Ringhio:

(4-2-3-1): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.