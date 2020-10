Gazzetta: “Napoli-Az, decide l’Asl! Spunta la data del possibile recupero…”

Il rischio c’ è, anche se remoto. Napoli-Az Alkmaar di domani sera potrebbe essere rinviata se l’ autorità sanitaria napoletana dovesse impedire la disputa della gara, valida per la prima giornata della fase a gironi dell’ Europa League. Le 13 positività riscontrate nel club olandese potrebbero spingere l’ Asl Napoli 1 a vietare lo svolgimento della partita. L’ Az Alkmaar, comunque, ha annunciato che questa mattina partirà alla volta di Napoli per trascorrere la vigilia della gara e della comitiva faranno parte 17 giocatori, 4 in più rispetto al protocollo della Uefa che prevede la disponibilità di 13 giocatori, compreso un portiere, perché la gara si svolga.

Nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’ Asl napoletana a vietare la partita. In quel caso, il recupero di Napoli-Az Alkmaar dovrebbe avvenire entro il 28 gennaio, ultima data utile per far disputare la gara. Per quanto riguarda i sorteggi di dicembre per i sedicesimi di finale, l’ eventuale posto delle due squadre o di una delle due, verrebbe contrassegnato con una X. Insomma, ancora il Napoli al centro dell’ uragano Covid-19, che continua a far salire il numero dei contagi non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei Paesi europei. E tra questi c’ è anche l’ Olanda da dove stamattina partirà l’ Az per raggiungere Napoli.

Fonte: Gazzetta dello Sport