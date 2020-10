AZ Alkmaar, salgono i contagi. Diramato un comunicato ufficiale

La società olandese dell’AZ Alkmaar, prossima avversaria del Napoli in Europa League, ha appena diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui fa sapere che ci sono nuovi contagi all’interno della società, intesa come staff e calciatori. L’AZ è in continuo contatto con la UEFA, perchè, anche se il regolamento prevede che bastano 13 giocatori negativi (di cui un portiere) per giocare, il Napoli vorrà vederci chiaro dopo ciò che è accaduto con il Genoa, quindi la partita potrebbe essere a rischio. Questo il comunicato del club olandese:

“Sono state rivelate nuove infezioni all’interno del gruppo di giocatori. Al momento è in corso un inventario dell’entita dei contagi. L’Az è in stretto contatto con la Uefa”.