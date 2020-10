Tuttosport – Gattuso tiene anche all’Europa League: 4 giocatori pronti al debutto

Come scrive Tuttosport nell’edizione odierna, Gennaro Gattuso non ha alcun attenzione di sottovalutare l’Europa League anzi è una competizione a cui tiene tantissimo.

Ieri la squadra non ha avuto il giorno di riposo e si è ritrovata a Castel Volturno per allenarsi dove c’era Insigne che in parte ha effettuato lavoro con il gruppo. Non si esclude una sua convocazione per il match di giovedì allo stadio San Paolo contro l‘Az Alkmaar.

Intanto Gattuso ha messo in preallarme quattro azzurri per il debutto europeo del Napoli: staimo parlando di Meret, Mario Rui, Maksimovic e Lobotka, loro quattro partiranno titolari.