Il capitano azzurro vuole tornare al più presto. Come riportato dall’edizione di Repubblica, il capitano si sta allenando in parte con i compagni di squadra, vuole esserci giovedì in coppa.

Per il match in programma contro l’AZ Alkmaar potrebbe partire dalla panchina ed entrare magari a fine gara per mettere minutaggio nelle gambe in vista del derby contro il Benevento di domenica prossima. Lorenzo Insigne sta facendo di tutto per recuperare dalla lesione al bicipite femorale sinistro.