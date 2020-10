Nell’edizione odierna, il Fatto Quotidiano ha analizzato dettagliatamente la sentenza del Giudice Sportivo, elencando i motivi della decisione “errata” e che Juventus-Napoli si giocherà:

“La partita verrà giocata, annullando così la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Non si tratta di una questione di etica, di ragionevolezza o di sportività, ma di una questione giuridica. E’ lo stesso giudice Mastrandrea a rendere le sue motivazioni, nel comunicato, ingiustificabili.

Il Napoli merita di avere la partita persa, ha motivato il giudice, perchè aveva il tempo di predisporre il viaggio alla volta di Torino nella giornata di sabato, poi divenuta impossibile, quando sono arrivati i chiarimenti dalla ASL napoletana che, secondo Mastrandrea rappresentano i motivi di forza maggiore.

E’ una stupidaggine: è lo stesso giudice ad ammettere l’esistenza di cause di forza maggiore, che rileva solo nel provvedimento dell’ASL di domenica (ore 14.13), contraddicendo se stesso, se è vero che è lui a definirlo chiarimento da ultimo fornito.

Se di chiarimenti si tratta, essi riguardano la comunicazione del giorno prima, sabato, che costituivano già l’ordine dell’Autorità sanitaria, che il Napoli era tenuto a rispettare.

Dice il Giudice Sportivo: l’ordinanza dell’Asl è arrivata domenica, quando il Napoli già aveva disdetto la trasferta, ma non è così. La comunicazione che conta è di sabato e, di seguito ad essa, il Napoli ha annullato il volo per Torino. La domenica non è avvenuto nessun fatto nuovo, semplicemente sono stati inviati i chiarimenti.

Nelle comunicazioni di sabato e domenica, l’ASL napoletana afferma sempre la stessa cosa, rafforzando, nel secondo, i motivi di tale scelta. Quindi i motivi che Mastrandrea sostiene che il Napoli ha accampato la domenica, erano chiari fin da sabato. La non partenza del Napoli, è stata una decisione responsabile, tutelando anche gli stessi giocatori della Juventus.