CorrSera – Osimhen devastante, un dato esalta il nigeriano

L’arrivo a Napoli di Victor Osimhen ha portato solo benefici, per ora, alla causa azzurra. Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, il nigeriano è stato importantissimo per il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1: con lui in campo, infatti, si riporta una statistica di un goal ogni sedici minuti.

Un dato impressionante che certifica l’impatto formidabile con la piazza azzurra: già 12 reti in appena 3 gare giocate per gli azzurri, numeri che non si vedevano in tempo a Napoli. Osimhen è subito entrato nel cuore dei tifosi e dell’allenatore, che più volte ha esaltato le sue doti ai microfoni: umiltà, voglia di migliorarsi e sostenere i compagni di squadra sempre e comunque.

Con lui in campo, il Napoli può verticalizzare molto di più e Bakayoko sarà fondamentale per essere da diga e fermare il contropiede avversario.