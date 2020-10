Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo Show:

“Focolaio nell’Az? Ne sono a conoscenza, andrebbero messi in quarantena, evitando di farli partire per Napoli mettendosi di fronte a un grande rischio. Bisogna capire l’ASL di Napoli come intende muoversi e se vorrà realmente farlo. Se hanno impedito al Napoli di partite per Torino, non vedo perché non possa accadere la stessa cosa agli olandesi”.