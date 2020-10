E’ di pochissimi minuti fa l’annuncio del Premier Conte del nuovo Dpcm che verrà applicato nell’immediato. Ecco tutte le decisioni del Premier:

Le chiusure disposte dai sindaci

I sindaci possono imporre la chiusura al pubblico, a partire dalle ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, nelle quali si possono creare degli assembramenti, fatta eccezione della possibilità di accesso e deflusso negli esercizi commerciali aperti e nelle abitazioni private.

Sport

Sì alle attività sportive e motorie ma all’aperto, nel rispetto ovviamente della distanza di sicurezza. Stop agli sport di contatto, anche dilettantistici come il calcetto. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in individualmente e non sono consentite gare e competizioni agonistiche. Sono quindi sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Palestre e piscine

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite ovviamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun tipo assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Scuola

Alle superiori sì alla didattica a distanza alternata però a quella in presenza e unita a una più marcata diversificazione degli orari di entrata ed uscita degli alunni. Verranno modulati gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00. Inoltre anche il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza.

Università

Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza, in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale. Tutto nel rispetto delle linee guida del ministero dell’università e della ricerca.



Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 sino alle 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto. È obbligatorio per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello informativo che riporti il numero massimo di persone ammesse nello stesso tempo nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; e della capienza di quest’ultimo. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande locati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le nostre autostrade.



Cinema e teatri

Aperti con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per sala.



Sale giochi e scommesse

Le attività di sale giochi, centri ludico-ricreativi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00.



Sagre e fiere

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e/o internazionale.



Congressi e riunioni

Sono sospese tutti i convegni e le conferenze, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgeranno nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che sia assicurate le specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle nazionali, si svolgeranno senza la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgeranno in modalità a distanza, salvo di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.



Parrucchieri e centri estetici

Rimangono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle regole imposte dal protocollo.