Roma-Benevento, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa nella Roma! Inzaghi schiera Lapadula

Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Roma-Benevento, partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Fonseca conferma il 3-4-2-1 di Udine, mettendo, però, Cristante in difesa al posto di Kumbulla; Dzeko parte dall’inizio in attacco. La formazione ufficiale della Roma:

Roma(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibañez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Filippo Inzaghi, che ha già raccolto 6 punti, cambia due uomini nei sanniti: fuori Hetemaj per Dabo e fuori l’infortunato Mancini per Lapadula. La formazione ufficiale degli ospiti:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi