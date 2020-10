Napoli da scudetto? La Gazzetta dello Sport ha idee chiare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è aperta con una domanda: “Il Napoli è da scudetto?” Stando a quanto scrive il quotidiano, gli azzurri non sono diventati di colpo la favorita, ma la loro crescita esponenziale, considerando che sul campo la squadra di Gattuso ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite giocate, fa tremare le big. Anche l’Atalanta, infatti, se n’è accorta, collezionando la prima sconfitta in questo campionato, battuta proprio grazie alle sue armi più forti: aggressività, uno contro uno e gioco sulle fasce.