MONDONAPOLI LIVE – Torna l’appuntamento con i pre partita del Napoli! Formazioni, pronostici, appuntamento ore 14:15: non mancate!

Torna quest’oggi MondoNapoli Live con un nuovo appuntamento. Ma non uno qualsiasi, MondoNapoli Live tornerà con i consueti pre partita del Napoli. La diretta della puntata si svolgerà oggi alle 14:15 su YouTube e su Facebook.

I nostri esperti vi terranno compagnia prima dell’inizio del match contro l’Atalanta. Sarà un 4-3-3 o 4-2-3-1? Quale sarà il modulo che più può far male all’Atalanta? Si commenteranno le scelte di formazione di Gennaro Gattuso, chi può colpire l’Atalanta degli azzurri, ma anche i pericoli della Dea per il Napoli. Inoltre, non mancheranno i consueti pronostici dei nostri esperti per la partita.

MondoNapoli Live vi aspetta per commentare insieme Napoli-Atalanta, non mancate! Appuntamento ore 14:15.