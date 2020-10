Giuntoli a SKY: “Restiamo concentrati su quest’anno, siamo affiatati. Milik? Decisione sua”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Napoli-Atalanta.

“Osimhen? Sta lavorando bene, lavora per la squadra, attacca bene la linea avversaria e può solo crescere con il tempo”.

“Ricordi dello scorso anno? Non ci pensiamo, ci siamo concentrati molto su cosa fare quest’ano senza pensare a quello che è stato nel passato”.

“Cessione Koulibaly? Il Covid-19 ha inciso molto sul bilancio in senso negativo per tutti, anche per noi, ma fortunatamente abbiamo una gestione forte e riusciremo a riemergere dal lato economico. Non solo Koulibaly è un nuovo acquisto, ma anche Zielinski o Mertens”.

“Milik? Ha sempre rifiutato il rinnovo, è una decisione sua”.

Infine, sulla situazione in casa Napoli ultimamente: “Nelle ultime settimane siamo stati insieme per essere più affiatati e per programmare un futuro dove poter fare ancora meglio, ne abbiamo approfittato”.