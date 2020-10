Torna stasera MondoNapoli Live con un nuovo appuntamento; la diretta della puntata si svolgerà stasera alle 21:00 su YouTube e su Facebook.

Puntata ricca di argomenti!

In primo piano Juventus-Napoli. È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, i nostri esperti ne discuteranno in puntata, leggeranno e commenteranno con voi le vostre opinioni a riguardo.

Campionato! Dopo il verdetto del Giudice Sportivo è tempo di parlare di campionato. Il Napoli affronterà l’Atalanta nel match in programma domani ore 15 al San Paolo. Le squadre arrivano da due momenti diversi: i nerazzurri, primi in classifica con 13 gol segnati in 3 partite, vorranno espugnare il San Paolo; gli azzurri, invece, arrivano dallo smacco subito dal Giudice Sportivo ma pronti per spazzare via queste ultime settimane di polemiche. Si discuterà, soprattutto, delle possibili scelte di Gennaro Gattuso.

Ma non è finita qui! In questa super puntata ci saranno anche i consigli del nostro esperto di fantacalcio per la prossima giornata di Serie A e… è pronto anche un gioco a PREMIO per VOI! Inoltre, proprio perché MondoNapoliLive non potrebbe esistere senza voi che lo seguite, SCEGLIERETE VOI il premio che più vi piace andando a votare la vostra preferenza sul sondaggio postato sulla pagina Facebook di MondoNapoli. Di seguito il link per andare direttamente al sondaggio: https://www.facebook.com/1483286628586016/posts/2792739110974088/.

NON MANCATE, MONDONAPOLILIVE VI ASPETTA QUESTA SERA ORE 21!