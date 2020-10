Sentenza Giudice Sportivo: c’è un punto che nessuno ha notato. Il Napoli può essere più tranquillo

La sentenza del Giudice Sportivo, emanata ieri pomeriggio, ha decretato il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per gli azzurri in classifica. Pertanto, tutto quanto è stato esposto dal comunicato riguarda l’ambito sportivo e non altri settori, che non competono allo stesso Giudice.

Infatti già nella prima parte la sentenza si apre con un’affermazione importante: “Il Giudice Sportivo è chiamato a giudicare unicamente la eventuale sussistenza ai soli fini sportivi e quindi delle applicazioni delle norme federali…”

Ma la parte più importante si evince dallo stesso documento che reca: “È pertanto preclusa a questo giudice ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti in qualunque forma adottati dalle Autorità sanitarie statali e territoriali nonché delle Autorità regionali”. Nelle prime righe, infatti, si legge bene che: “Il ruolo affidatogli riguarda la valutazione dell’eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore”.

Quanto decretato ieri, dunque, si atterrebbe all’applicazione delle sanzioni in caso di partita persa a tavolino. Il punto di penalizzazione e il 3-0 derivano dall’articolo 53 NOIF, applicato in seguito al rapporto dell’arbitro.

Queste sono ottime notizie per il Napoli che quindi ha ancora molte, moltissime speranze affinchè la giustizia ordinaria possa ribaltare il risultato del Giudice Sportivo.